KYK yurdunda kalan depremzedeleri kapı dışarı ettiler

Antalya'da KYK yurdu yetkilileri depremzedelerden odaları boşaltmalarını istedi. Kapı önüne konan depremzedeler isyan etti. Kalacak yerleri olmadığını söyleyen depremzedeler, ne yapacaklarını şaşırdı. Yurdun bahçesinde toplanarak yetkililerden yardım istedi.

İsmail AKDUMAN

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evsiz kalan depremzedelerden bir kısmı Antalya Akdeniz Üniversitesi Muratpaşa yurduna yerleştirilmişti.

Burada aylardır kalan depremzedeler, yurt yetkilisi bir kişinin odaları tek tek dolaşarak kendilerinden 31 Temmuz Pazartesi gününe kadar yurttan ayrılmaları gerektiğini söylediği ileri sürdü.

Kalacak yerleri olmayan ve yurttan da kapı dışarı edilen depremzedeler bahçede toplanarak tepki gösterdi.

“KONTEYNER ÇIKARSA ARAYACAKLARMIŞ”

Çoğunluğunu Hatay’dan gelen depremzedeler yurt bahçesinde görevlilerle konuşarak dertlerini anlatmak istedi. Depremzede bir kadın, “Sabah kapımızı çaldılar, yurttan çıkmamızı odalarımızı boşaltmamızı söylediler. Kanser hastasıyım. Bir annem ve 2 çocuğum var. Yurt müdürü odaları boyatacakmış ve öğrenciler gelecekmiş o yüzden. Yemek verilmeyecekmiş. Yaklaşık 600 depremzede var. Konteyner çıkarsa arayacaklarmış, çıkmaz ise ‘başınızın çaresine bakın' dediler. Biz nereye gideceğiz ne yapacağız? Hatay’da bir şeyimiz kalmadı ki oraya gidelim” dedi.

“RESMEN KOVULUYORUZ”

Başka bir depremzede ise, “KYK yurdundayız. Burada depremzede olarak mağdur durumda olmamıza rağmen bizi KYK yurdundan kovuyorlar. Resmen kovuluyoruz. Hatay’da ne evimiz ne de barkımız var. Malımız mülkümüz her şeyimiz gitmesine rağmen, Pazartesi’ye kadar yurttan kovuluyoruz” diyerek yardım istedi.

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