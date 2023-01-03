KYK yurdunda yemek isyanı: Zehirleniyoruz

Samsun'da bulunan KYK'ya bağlı Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdunda, öğrencilerin yemekten dolayı zehirlendiği, yemeklerden haşerelerin çıktığı, yemekhane ve yemeklerin denetlenmediği ileri sürüldü.

İsmail AKDUMAN

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK’ya bağlı Karadeniz öğrenci yurdunda kalan bazı öğrenciler, bir haftadır yemekten dolayı zehirlenen arkadaşlarının olduğunu, yemeklerin ise kurtlu ve bozuk çıktığını iddia ederek sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

Yemeklerden örnek fotoğraflarda paylaşan öğrenciler yetkililerden yardım isteyerek, “Karadeniz Erkek KYK yurdunda son bir haftadır gıda zehirlenmesi vakaları yaşanıyor, yetkilerden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Öğrenciler yurttaki kötü şartlar nedeniyle gece yarısı eylem düzenledi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öğrencilerin sosyal medya paylaşımları üzerine açıklama yapan Samsun Valiliği, KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdundaki yemekhane ve kantinin belirli aralıklar denetlendiğini belirterek, “Son iki ay içerisinde 11.11.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde denetlenmiş olup, bu denetimlerde herhangi bir eksiklik ve aksaklık tespit edilmemiştir.

30-31 Aralık 2022 tarihlerinde bazı öğrencilerimizin ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürülmesi üzerine 30-31 Aralık 2022 – 01 Ocak 2023 günlerinde çıkarılan yemeklere ait numuneler İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahlile gönderilmiştir. Konu Valiliğimizce yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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