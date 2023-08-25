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Laborant kazada can verdi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 09:33 - 25 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde Hüseyin Karakuş idaresindeki otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Şeyh Abdullah Efendi Caddesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.

Hüseyin Karakuş

Kazada, sürücü Karakuş olay yerinde hayatını kaybetti. Seydişehir Devlet Hastanesinde laborant olduğu öğrenilen Karakuş’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Konya otomobil
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