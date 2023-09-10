Lastiği patlayan minibüs duvara çarptı! 3 ölü, 17 yaralı…

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazada Fethiye Kasap, Bahar Akkuş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa’da meydana gelen kaza, sabah saatlerinde Suruç-Akçakale Çevre Yolu’nda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Ali Kasap yönetimindeki 53 ABY 505 plakalı minibüs, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada Fethiye Kasap, Bahar Akkuş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi de ambulanslarla Şanlıurfa, Suruç ve Akçakale’deki hastanelere kaldırıldı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından kazada 3 kişinin öldüğünü belirterek, “Akçakale ilçemizde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün trafik kazası yapması sonucunda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 17 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımızın hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. (DHA)

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