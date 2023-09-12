Lastik botlarla geldiler, taksilerle şehre dağıldılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesine lastik botla gelip, plajdan hızla şehrin içine dağılan kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Latif SANSÜR

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Geçen pazar sabahı yaşanan olayda, içinde 20 kadar kaçak göçmenin bulunduğu bir lastik bot, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kadınlar Denizi Plajı sahiline geldi.

Kaçak göçmenler üzerlerindeki can yeleklerini çıkarıp, lastik can simitlerini ve botu plajda bırakarak, hızla şehrin içine doğru uzaklaştı. O sırada plajda bulunan vatandaşlar bu anları şaşkınlıkla izledi.

TAKSİLERLE İZMİR'E GİTMİŞLER

Denizden lastik botla gelip, sahilde bulunanların şaşkın bakışları arasında Kadınlar Denizi Plajı'ndan karaya çıkarak şehre dağılan kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaçak göçmenlerin Kuşadası'na dağıldıktan sonra, taksilerle şehirden ayrıldıkları anlaşıldı. Henüz yakalanamayan kaçak göçmenlerin taksilerle İzmir'e gittikleri belirlendi. Bunun üzerine İzmir Emniyeti'ne de bilgi verildiği öğrenildi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU DA KAYGISINI DİLE GETİRMİŞTİ

Sosyal medyada da yer alan bu görüntülerin gündem olmasının ardından İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak kaygılarını dile getirmişti. Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aydın Kuşadası'ndaki bir plaja botla giriş yapan kaçak sığınmacıların yer aldığı video gerçekten kaygı verici. Konuyu az önce yetkililere sordum.

Görüntüler doğru ve farklı kameralarla da bu anlar tespit ve teyit edilmiş. Uyruklarının belirlenmesi ve yakalanmaları için çalışma yürütüldüğü bilgisi verildi. Bu vahim görüntü, kara sınırlarımızın dışında da ülkemize kaçak girişlerin olabildiğini bir kez daha gösteriyor. İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bu hususta ivedilikle bir açıklama yapmalıdır. Mavi Vatan huduttur ve hudut namustur” demişti.

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