Latif Şimşek’i yumruklayan sanığa hapis

Bir TV programında DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile tartışan gazeteci Latif Şimşek'i darp ettiği iddiasıyla yargılanan Emrah Topal hakkında karar çıktı.

Hayati ARIGAN

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6 Ağustos 2022 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk olan gazeteci Latif Şimşek ve DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un arasında tartışma yaşandı.

Diğer konukların tarafları sakinleştirmeye çalışırken, Emrah Topal, Latif Şimşek’i yumruk ve tokat atmak suretiyle darp etti.

LEHİNE HÜKÜM TALEP ETTİ

Olay sonrası açılan davanın İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı. Sanık Emrah Topal’ın avukatı İsmail Işık, müvekkilinin olayla ilgili değilken tartışmayı görünce stüdyoya geldiğini, kavgayı aralamak için Latif Şimşek’i çekerek bir yere oturttuğunu, Şimşek’in ‘Sen kimsin’ demesi üzerine eylemi gerçekleştirdiğini belirterek lehine hükümlerin uygulanmasını talep etti.

İKİ SUÇTAN 11 AY HAPİS

Mahkeme, Emrah Topal hakkında “Tehdit” suçundan yeterli delil elde edilemediğinden beraat kararı verdi. Sanık Topal hakkında “Kasten yaralama” suçundan 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık Topal’ı “Hakaret” suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce de kasıtlı suçlardan mahkumiyet kararı verildiği gerekçesiyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

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