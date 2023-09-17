‘Laz Ralli’de 13. heyecan

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde "Laz Ralli Tahta Araba Şenliği"nin 13'üncüsü gerçekleştirildi.

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Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğince geleneksel olarak düzenlenen şenlikte yarışacak tahta arabaların parkura uygun olup olmadığı tek tek kontrol edildi.

Yarışlara, gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde 54 kişi katıldı. Yaşlılar ve çocuklar 200 metre, gençler ise 1 kilometrelik parkurda yarıştı.

SAMAN BALYASIYLA ÖNLEM ALINDI

Kaza yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin alındığı şenlikte, yarış pistinin tehlikeli bölümlerine saman balyaları konuldu.

Yarışmacıların zor anlar yaşadığı ve küçük çaplı kazaların yaşandığı şenlikte, bazı yarışmacılar araçlarını iterek parkuru tamamladı.

8 DAKİKADA MIHLAMA

Şenlikte, tahta araba yarışlarının dışında yarışmalar da yapıldı. Yöresel kıyafetler giydirilen çocuklar arasında güzellik yarışması gerçekleştirildi. Mıhlama yarışmasına katılan 8 kişi ise 8 dakikada en güzel mıhlamayı yapmaya çalıştı.

Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Kosanoğlu, yaptığı konuşmada, şenliğe katılımın her yıl arttığına işaret ederek şunları söyledi:

“Bir yandan kültürümüzü yaşatmaya, diğer yandan birlik ve beraberlik içinde dayanışma sağlamaya çalışıyoruz. Bu kültürel etkinliklerin gerçekleşmesi için çok sayıda destek sağlayanımız oluyor. Elde edilen gelirle de köydeki çocuklarımıza burs desteği sağlıyoruz. Hem kültürel hem sosyal birliktelik sağlamış oluyoruz.”