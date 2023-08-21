Leros Adası’na çıkar çıkmaz botu ateşe verdiler
Muğla’nın Bodrum ilçesi yakınlarından bindikleri sekiz metrelik lastik bot ile 18 mil uzaklıktaki Leros Adası’na geçen göçmenler, sahile varır varmaz botu terk edip yerleşim yerlerine dağıldı. Geride kalan bir kaç göçmen ise geri itilmemek için bindikleri lastik botu patlatıp ateşe verdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarından bindikleri sekiz metrelik lastik bot ile 18 mil uzaklıktaki Leros Adası'na geçen yaklaşık 40 kişilik düzensiz göçmen grubu sabah erken saatlerde adaya ulaştı.
KOŞARAK ADAYA DAĞILDILAR
Göçmenler lastik bottan iner inmez Leros şehir merkezine dağılırken geride kalan üç kişilik göçmen grubu önce lastik botu patlattı ardından bir bidon benzin dökerek sahilde ateşe verdi.
“O ANLARIN” GÖRÜNTÜSÜNE SÖZCÜ ULAŞTI
Göçmenlerin geri itilmemek için lastik botu ateşe vermeleri ve şehre yayılmalarının görüntülerine SÖZCÜ ulaştı. Bir Türk yatından çekilen görüntülerde göçmenlerin sahile ulaşan bottan inişleri, koşarak adaya yayılmaları, geride kalanların da önce kesici aletlerle botu patlatmaları ardından ateşe vermeleri görülüyor.