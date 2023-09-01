Leyla ve katili, TV programında tartışmış
Dün bıçaklanarak öldüren Leyla Koca ile katili Hakkı Koca'nın katıldıkları bir TV programında tartıştıkları ortaya çıktı.
Bursa’da, dün saat 16.00 sıralarında Leyla Koca (45) adlı kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı eşi Hakkı Koca (53) çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.
“O ARSAYI SANA VERMİYORUM”
Geçen mayıs ayında katil ve kurbanın bir televizyon programına katıldığı ve programda büyük bir tartışma yaşadıkları ortaya çıktı.
Görüntülerde, Leyla Koca’nın stüdyoyu terk ettiği ve “O arsayı sana vermiyorum” dediği anlar görülüyor. Bunun üzerine eşi Hakkı Koca’nın “Dengesiz konuşma” diyerek eşine doğru yürüdüğü görülüyor.