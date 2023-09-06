Abone Ol

‘LGBT Propagandasına Dur’ mitingi kamu spotu oluyor

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün Saraçhane'de düzenlenecek LBGTİ+'ları hedef alan toplantının duyurusunun, televizyon kanallarında kamu spotu olarak yayınlanmasına karar verdiğini aktardı.

Yayınlanma: 18:12 - 06 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
‘LGBT Propagandasına Dur’ mitingi kamu spotu oluyor

RTÜK'ün, İstanbul Aile Vakfı'nın Saraçhanede düzenleyeceği “LGBT Propagandasına Dur” toplantı duyurusunun kamu spotu olarak televizyon kanallarında yayınlanmasına oy çokluğuyla karar verdiği belirtildi.

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı, vakfın gerekçesinin “Bu gidişe dur denmezse 23 Nisan ve 19 Mayıs'ı kutlayacak çocuk ve gençlerimiz olmayacak” şeklinde olduğunu ifade etti.

image small

“OY ÇOKULUĞUYLA KARAR VERDİ”

Taşcı, sosyal medya paylaşımında, “RTÜK, İstanbul Aile Vakfı'nın Saraçhanede düzenleyeceği ‘LGBT propagandasına dur' toplantı duyurusunun kamu spotu olarak TV'lerde yayınlanmasına oy çokluğuyla karar verdi. Vakfın gerekçesi ‘Bu gidişe dur denmezse 23 Nisan ve 19 Mayıs'ı kutlayacak çocuk ve gençlerimiz olmayacak!'” dedi.

İBB Meclisi’nde Feshane tartışması: Her gördüğünüz yerde LGBTİ görmenizi anlamış değilizİlginizi ÇekebilirİBB Meclisi’nde Feshane tartışması: Her gördüğünüz yerde LGBTİ görmenizi anlamış değilizİzmir'de LGBTİ'lerin etkinlikleri yasaklandıİlginizi Çekebilirİzmir'de LGBTİ'lerin etkinlikleri yasaklandı
X Reklam