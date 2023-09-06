‘LGBT Propagandasına Dur’ mitingi kamu spotu oluyor
RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün Saraçhane'de düzenlenecek LBGTİ+'ları hedef alan toplantının duyurusunun, televizyon kanallarında kamu spotu olarak yayınlanmasına karar verdiğini aktardı.
RTÜK'ün, İstanbul Aile Vakfı'nın Saraçhanede düzenleyeceği “LGBT Propagandasına Dur” toplantı duyurusunun kamu spotu olarak televizyon kanallarında yayınlanmasına oy çokluğuyla karar verdiği belirtildi.
RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı, vakfın gerekçesinin “Bu gidişe dur denmezse 23 Nisan ve 19 Mayıs'ı kutlayacak çocuk ve gençlerimiz olmayacak” şeklinde olduğunu ifade etti.
“OY ÇOKULUĞUYLA KARAR VERDİ”
Taşcı, sosyal medya paylaşımında, “RTÜK, İstanbul Aile Vakfı'nın Saraçhanede düzenleyeceği ‘LGBT propagandasına dur' toplantı duyurusunun kamu spotu olarak TV'lerde yayınlanmasına oy çokluğuyla karar verdi. Vakfın gerekçesi ‘Bu gidişe dur denmezse 23 Nisan ve 19 Mayıs'ı kutlayacak çocuk ve gençlerimiz olmayacak!'” dedi.