Liderler İstanbul’da ve Ankara’da oy verecek
Parti liderleri İstanbul’da ve Ankara’da oylarını kullanacak.
■ Cem YILDIRIM/SÖZCÜ
Cumhurbaşkanı ve TBMM'nin 600 üyesinin belirleneceği seçimler için oy verecek parti liderleri İstanbul'da ve Ankara'da sandık başına gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu verecek.
AKŞENER ÜSKÜDAR'DA
Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ankara Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.
MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Üsküdar Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy verecek.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da, YRP Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu'nda oy kullanacak.