Liseliler bıçaklarla birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Konya'nın Sarayönü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 7 lise öğrencisi yaralandı, olayla ilgili 6 öğrenci yakalandı.
Sarayönü ilçe merkezindeki Anadolu Meydanı’nda lise öğrencileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4’ü bıçakla diğerleri darp sonucu 7 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan ve öğrenci olduğu belirlenen D.A, S.A, N.Y, O.K, S.K. ve Ö.U. yakalandı.
Yaralı öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)