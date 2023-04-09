Listelerin teslim edilmesinin ardından Şentop’tan açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulan listelerde yer alan milletvekili adaylarına başarılar diledi. Geçmiş dönemde görev yapan milletvekillerine de teşekkür etti.

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28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak partilerin milletvekili aday listelerini YSK’ya sunmalarının ardından Şentop, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Adaylara başarılar dileyen Şentop, “28’inci Dönem Milletvekilleri seçimleri için aday olan tüm isimlere seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. Milli iradenin ve demokrasinin kalbi Gazi Meclisimizin yüce çatısı altında görev yapan ve yeni dönemde aday olmayan tüm milletvekillerimize de yaptığı çalışmalar ve sağladıkları katkılar için gönülden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Temennim odur ki, seçim süreci; sağduyu ve demokratik olgunluk içinde tamamlansın” dedi.

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