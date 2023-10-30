Litvanyalı dağcı Antalya’da öldü

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Geyik Dağı'na tırmanmaya çalışan Litvanyalı bir dağcı, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

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Antalya’da Oscar Leha isimli 23 yaşındaki dağcı, Taşeli Platosu’nda yer alan 2877 rakımlı Geyik Dağı’na tırmanmak üzere 25 kişilik bir grupla yola çıktı. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü.

Grup, telefon çekmeyen bölgede oldukları için, durumu fark ettiklerinde rota değiştirerek yerleşim yerine ulaştılar ve buradan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundular. İhbar üzerine Jandarma, sağlık ekipleri ve AKUT Alanya Birimi bölgeye sevk edildi. Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekipleri Oscar Leha’nın bulunduğu bölgeye ulaşarak inceleme yaptılar.

Yapılan incelemede Oscar Leha’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedeni, kurtarma helikopteriyle alandan tahliye edildi. Diğer grup üyeleri ise jandarma tarafından güvenli bir bölgeye ulaştırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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