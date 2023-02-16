“Liyakatsizliğin yanına bir de yüzsüzlük eklendi”

BES Genel Sekreteri Aziz Özkan, deprem felaketi sonrası bir tek kişinin bile istifa etmediğini belirterek, "Liyakatsizliğin yanına bir de yüzsüzlük eklendi" dedi.

Yavuz ALATAN

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Büro Emekçileri Sendikası (BES) “Yaralarımızı Birlikte Saracağız” açıklaması yaptı. BES Genel Sekreteri Aziz Özkan, 36 binden fazla vatandaşı kaybettiğimiz depremin ardından istifa eden olmamasını eleştirdi ve şunları söyledi:

– Deprem ve sonrasında ortaya çıkan tabloya bakılınca bilimin ortaya koyduğu gerçekliğe göz yumulduğu daha önce yaşanan depremlerden ders alınmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Kurumsal yapılar deprem konusunda gerekli organizasyon ve donanıma sahip olmadığından yıkılan binaların enkazına neredeyse iki gün müdahale edilmedi. Tüm plansızlıkların nedeni ise AFAD, Kızılay ve birçok kamu kurumundaki liyakatsiz atama ve yerleştirmeler olduğunu söylemek abartı olmayacaktır.

BU SİSTEMİ KURANLAR HESAP VERMELİ

– Eğer bugün kamu hizmetleri çökme noktasına gelmişse ve müteahhitler bu kadar pervasızca ve kontrolsüzce binalar dikmiş, bu binalar on binlerce insanımıza mezar olmuşsa herkesten önce bu sistemi kuranlar ve nemalananlar hesap vermelidir.

DEVLET ENKAZ ALTINDA KALDI

– Bu yetersizlik, liyakatsizlik nedeniyle milyonlarca yurttaşımız depremin ilk günlerinde yetkili kurumlar tarafından kaderine terk edildi. İş makinesi, operatör, yakıtın aynı anda bir araya getirilmemesi, gece çalışmaları için aydınlatma sağlanamaması kritik olan birkaç gün içinde binlerce yurttaşımızın enkaz altından sağ çıkarılmasına engel oldu. Deyim yerindeyse ‘Devlet enkaz altında' kaldı. Bu deprem felaketi kader değil ihmaller sonucu gerçekleşen katliamdır. Büro Emekçileri Sendikası olarak bundan sonraki süreçte de dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.

BİR TANE İSTİFA YOK

– Yaşadığımız felakete yüzyılın felaketi diyenlerden, yetkililerden daha bir tane bile istifa eden olmadı. Liyakatsizliğin yanına bir de yüzsüzlük eklendi. İktidarları boyunca düzenli olarak imar affı çıkaranlardan gık çıkmıyor. Devasa bütçesine rağmen yitirdiğimiz yurttaşlarımın kefensiz defnedilmesine Diyanet İşleri Başkanı’ndan çıt çıkmıyor. Yaşadığımız bu karanlığı, akılla, bilimle aşacağız, yaralarımızı birlikte saracağız.”

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