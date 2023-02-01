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Los Angeles Başkonsolosluğu’na sekreter alınacak

Los Angeles Başkonsolosluğu tarafından yayınlanan ilana göre Los Angeles Başkonsolosluğu’na sözleşmeli sekreter alımı yapılacak.

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Los Angeles Başkonsolosluğu’na sekreter alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; T.C. Los Angeles Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

Sınav, Los Angeles/ABD'de düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır. Yazılı eleme sınavı 1 Mart 2023, Çarşamba günü saat 14.00'da, Başkonsolosluğumuzun “8500 Wilshire Blvd. Suite 900, Beverly Hills, CA 90211” adresinde bulunan ofisinde yapılacaktır.

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