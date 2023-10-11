Lübnan ve Orta Afrika tezkereleri TBMM’de kabul edildi
TBMM'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Lübnan ve Orta Afrika’da görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.
Kurulda ilk olarak Türk askerinin Lübnan’daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi.
Ardından askerin Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
İki tezkere de 31 Ekim 2023’ten itibaren 1 yıl daha uzatılacak. (DHA)