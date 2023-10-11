Abone Ol

Lübnan ve Orta Afrika tezkereleri TBMM’de kabul edildi

TBMM'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Lübnan ve Orta Afrika’da görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Lübnan ve Orta Afrika tezkereleri TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Kurulda ilk olarak Türk askerinin Lübnan’daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi.

Ardından askerin Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

İki tezkere de 31 Ekim 2023’ten itibaren 1 yıl daha uzatılacak. (DHA)

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tezkere kararı... Bahçeli'ye yanıt verdiİlginizi ÇekebilirKemal Kılıçdaroğlu'ndan tezkere kararı... Bahçeli'ye yanıt verdi
X Reklam