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Lübnanlı öğretmen evinde ölü bulundu

İstanbul’da Lübnan uyruklu öğretmen Farah El Ghali, (28) evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Habip ATAM
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Lübnanlı öğretmen evinde ölü bulundu

Lübnanlı öğretmen Farah El Ghali'nin 17 Ocak'ta doğum günüydü. Ghali'nin Yunanistan uyruklu arkadaşı M.E.Y. ve ikilinin avukat arkadaşları T.E.K. doğum günü sürprizi hazırlamıştı.

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T.E.K.'in kiraladığı evde hazırlanan parti için Farah El Ghali arkadaşı M.E.Y. ile birlikte gitti. Üç arkadaş sürpriz partide gece boyunca eğlendi.

SABAHA UYANAMADI

İddiaya göre, 3 arkadaş, partide alkol ve kokain aldı. Evde uyuyan arkadaşlardan Farah El Ghali uyanamadı.

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Arkadaşlarının nefes alamadığını gören ikili durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak gelen ambulans görevlileri genç öğretmenin hayatını kaybettiğini bilgisini verince, polis ekipleri adrese sevk edildi.

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“HAREKETSİZ OLARAK BULDUK”

Polis ekiplerine M.Y.E. isimli Yunan uyruklu kadının, “T.E.K.'nin kiraladığı evde Farah'ın doğum gününü kutladık. Alkol ve kokain kullandık. Farah'ı sabah hareketsiz olarak bulduk” dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan T.E.K ise “Farah uyuşturucu tedavisi görüyordu. Hastanede tanıştık. Doğum gününü kutlamak için evime çağırdım. Eve gelirken uyuşturucu kullanmıştı. Evde de kullanmaya devam etti” dediği öğrenildi.

T. E.K. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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