Lüks otelin inşaatında can pazarı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, lüks bir otelin inşaatında çalışan yaklaşık 150 işçisinin kaldığı konteyner koğuşlarda yangın çıktı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü Mahallesi Kesire Burnu’nda yapımı süren lüks bir otelin inşaatında çalışan yaklaşık 150 işçisinin kaldığı prefabrik konteyner koğuşlarda, akşam saatlerinde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, büyük korku ve heyecan yarattı.

Yaklaşık 1100 işçinin çalıştığı inşaatta işçiler ve ustalar, iş arkadaşlarını kurtarmak için koğuşlara akın etti.

Yangına Bodrum itfaiye ekiplerinden altı arazöz ve orman işçileri müdühale etti, jandarma da önlem aldı.

ARKADAŞLARINI KURTARDILAR

Alev alev yanan konteynerlere müdahale eden 5 işçi hafif yaralandı. Yangının çıktığı anı gören işçilerden biri SÖZCÜ'ye “Yangın elektrik kontağından çıktı, aniden büyüdü. Mesai saati olduğu için içeride az işçi vardı. Ben de onları arkadaşlarımla birlikte kurtardım. Bu arada bazı araçlar hasar gördü” diye konuştu.

“ENKAZDA OLAN OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ”

Yaklaşık iki saat süren söndürme çalışmalarını işçiler korku dolu gözlerle izledi. Şantiye yetkilileri, “Canımız burnumuzda, enkaz altında olan olup olmadığını bilmiyoruz. İlk bilgiler olmadığı yönünde ama önce yangını söndürmeliyiz” dedi.

Yaklaşık iki saatte güçlükle kontrol altına alınabilen ve dumanların Bodrum'dan görüldüğü yangın ile ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.

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