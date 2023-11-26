Lüks villaların kâbusu olan hırsız eğlence mekanında yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde villalara dadanarak değerli eşya, para ve motosiklet çalan hırsız, polisin takibi sonucu eğlence mekanında yakalandı. Hırsızın çaldığı para ve kıymetli eşyaların bir bölümü ele geçirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba ve Yalıkavak Mahallesi'ndeki villalara girerek para, değerli eşya ve motosiklet çalan 31 yaşındaki M.M.B., polisin takibi sonucu bir barda eğlenirken yakalandı.
Gözaltına alınan M.M.B.'nin kaldığı otel odasında yapılan aramada çalınan ziynet eşyaları, paralar ve motosiklet ele geçirildi. Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.
Bu akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen M.M.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.