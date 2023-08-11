Lüks yat yüzlerce kişinin önünde battı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde su alan lüks motor yat, yüzlerce kişinin gözlerinin önünde battı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü Mahallesi koyunda demirli olan 14 metre boyundaki Betty isimli motor yat, arıza sonrası su alıp batmaya başladı.
Yavaş yavaş sulara gömülmeye başlayan yatı fark eden denizciler, kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Yat, yüzlerce kişinin şaşkın bakışları altında arka tarafından suya gömüldü.
Motor yat daha sonra tekne ile kıyıya kadar çekildi. Motor yatı kurtarmak için çalışma yapılacağı, sahil güvenliğin de soruşturma başlattığı belirtildi.