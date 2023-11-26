Lütfi Elvan’ın annesi yangın sonrası hastaneye kaldırıldı
Konya'da bir sitedeki apartmanın 8'inci katında çıkan yangın üst katlara sıçradı. Yangında apartmanda oturan Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan'ın annesi Samiye Elvan ve 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Konya’da merkez Meral ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Zeynettin Sokaktaki Altındamla Konutları’nda yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst katlara sıçradı. Dumanları fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
BAKANIN ANNESİ VE 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliği alarak binayı tahliye etti. Apartmanın 9’uncu katında oturan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın annesi Samiye Elvan ile başka dairelerde oturan 3 kişi dumandan etkilendi.
Ambulansa alınan Samiye Elvan ile komşuları Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Samiye Elvan ile 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)