Maaşlara yapılan yüzde 5’lik ilave artışa tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gün arayla memur ve emekli maaşlarına ilave zam duyurmasına yönelik muhalefet ve sendikalardan ilk açıklamalar geldi. CHP Sözcüsü Öztrak, "Memura, emekliye, dul ve yetime yüzde 30 zam yeter mi? Tabi ki yetmez. Memurumuza, emeklimize çok açık çağrımızdır. Bunları sallayabildiğiniz kadar sallayın. Salladıkça düşecekler" dedi. Türkiye Kamu-Sen "İlave artış beklentileri karşılamamıştır" açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜİK tarafından yıllık enflasyonun belirlenmesi, memur ve emekliye verilen zam oranının belli olmasının ardından zam oranınını yüzde 25'e çıkarıldığını açıklamıştı. Tepkilerin ardından Erdoğan, bugünkü grup toplantısında memur ve emekliye zam oranında bir kez daha değişikliğe gidildiğini duyurdu. Zam oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldı.

Gelişmenin ardından muhalefetten ilk açıklamalar geldi:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 23 yıllık sorunu 20 yıldır yok sayanlar seçim kaybetmemek için EYT’yi çıkarınca övünme yarışına girmişler. 20 yıldır hakları yenenler ne olacak? Hakkı alanların hakları anasının ak sütü gibi helaldir, bugüne kadar yediğiniz o haklar da size haram zıkkım olsun.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Açlık sınırının 8 bin 130 lira olduğu ülkede emekli maaşlarını 5 bin 500 yapmakla övünüyorlar.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Gelen tepkiler geri adım attırdı ama yetmez. CHP’nin teklifi nettir: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine (8506 TL) çıkarılsın.

“YA KEMAL BEY OLMASAYDI?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Çalışanların, emeklilerin hakkı gasp edilmiştir. Herkes yaşadığı enflasyonu, hayat pahalılığını biliyor, cüzdanında, sofrasında hissediyor. TÜİK'in sarayın vesayeti altında enflasyon rakamlarına nasıl ağır bir makyaj yaptığını milletimiz görüyor.

Genel başkanımız bu yetmez, bu kul hakkına girmektir deyince bugün birden bire müjde yüzde 30'a çıktı. Memurumuz, emeklimiz de ‘Ya Kemal bey olmasaydı' dedi…Madem imkanınız vardı neden baştan yüzde 30'u vermediniz? Siz böyle mi devlet yönetiyorsunuz? Allah'tan Kemal bey var. Ya Kemal bey olmasaydı?

Vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı ortada. Memura, emekliye, dul ve yetime yüzde 30 zam yeter mi? Tabi ki yetmez. Memurumuza, emeklimize çok açık çağrımızdır. Bunları sallayabildiğiniz kadar sallayın. Salladıkça düşecekler.”

AKŞENER: YAKINDA TÜM TÜRKİYE’DE…

Konuyu bugünkü grup toplantısında gündeme getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak, “Bugün grup toplantımızda işveren desteğinin ya 400 lira ya da 600 lira olması gerektiğini söylemiştik. Sayın Erdoğan da sağ olsun hemen uygulamış. Ama takibe devam daha çook konumuz var. Her Çarşamba 10:30’da… Yakında tüm Türkiye’de!” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN AÇIKLAMA: BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yüzde 5 ilave artışın beklentileri karşılamadığını belirterek şöyle dedi:

“Türkiye Kamu-Sen olarak, dün açıklandığı an itibariyle %25'lik zammın yetersiz olduğunu ve beklentileri karşılamadığını kamuoyu ile paylaşmıştık.

Nitekim akşam bu amaçla gerçekleştirdiğimiz Twitter etkinliğine kamu çalışanlarının vermiş olduğu desteğin sesi bugün yapılan açıklamayla yankı bulmuştur.

Bunun üzerine Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulumuz acil toplanarak talep ve beklentiyi Cumhurbaşkanımıza iletme kararı almıştır. Bu sabah Cumhurbaşkanlığı makamı ile yapmış olduğumuz görüşme ile kamu çalışanlarının beklentisini Cumhurbaşkanlığı makamına da ilettik.

Sayın Cumhurbaşkanının bugün Grup toplantısında yaptığı açıklamada, maaş artış oranının %30'a çıkarılmasıyla önemli bir adım atılmış ancak, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamamıştır.

Bu noktada, kamu çalışanlarına ve emeklilerimize seyyanen bir ücret artışı yapılması yaşanan ücret adaletsizliğinin ve gelir kaybının giderilmesi anlamında en doğru yaklaşım olacaktır. Görülmüştür ki, memurumuzun sendikal mücadeleye destek vermesi kazanımların asıl mimarıdır.

Bu vesileyle dün gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliğe büyük katılım sağlayarak kamu çalışanlarının sesi olmamızı sağlayan kamu görevlilerimize ve emeklilerimize teşekkür ediyor, mücadelemizin kararlılıkla süreceğini bir kez daha ifade ediyoruz.”

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