Maden faciası davasına bu sözler damga vurdu: Parayı ben ödeyeyim bunlar hapis yatsın

Zonguldak'ta 17 Mayıs 2010'da meydana gelen 30 işçinin öldüğü, 11 işçinin de yaralandığı grizu faciasıyla ilgili Yargıtay Cezalar Genel Kurulu, 3 sanık hakkında verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi gerektiği gerekçesiyle bozduğu dava, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Duruşmada, ölen maden işçisi Şeref Akdoğan'ın eşinin sözleri duruşmaya damga vurdu.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010’da yerin 540 metre altında meydana gelen grizu patlamasında, galeri açma hazırlık işlerini yürüten taşeron firmada çalışan 30 işçi öldü, 11 işçi yaralandı.

Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan hepsi de tutuksuz yargılanan 28 sanık için olaydan 4,5k yıl sonra 31 Ekim 2014’te karar verdi.

23 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme, taşeron firma ortağı Halim Köse ile proje sorumlusu Kadir İpek’e 10’ar, dönemin Karadon Müessese Müdürü, TTK eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner’e 6 yıl 3 ay, Karadon Müessese Müdür Yardımcısı Yusuf Ünlütürk ile TTK İnşaat Emlak Daire Başkanı Mustafa Küçük’e de 5’er yıl hapis cezası verdi. Diğer 23 sanığın ise beraatlerine karar verildi.

YARGITAY HAPİS CEZALARININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNİ İSTEDİ

Yargıtay Cezalar Genel Kurulu’nda Mustafa Küçük ve Yusuf Ünlütürk’ün 5 yıl, dönemin müessese müdürü İsmail Güner’in 6 yıl 3 ay hapis cezası bozularak para cezasına çevrilmesine karar verildi. Kararda Taşkın Oruç, Vedat Küçükbükücü, Özcan Güneyoğlu ve taşeron firma çalışanı Ali İhsan Kekik hakkındaki beraat kararının bozularak hapis cezasına çevrilmesi gerektiğine karar verildi.

DURUŞMA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Zonguldak 2nci Ağır Ceza Mahkemesinde, tesadüfen kazanın yıl dönümünde görülen duruşmada ailelerin acısı tazelendi.

Duruşmaya tutuksuz 7 sanık ile ölen madencilerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Hapis cezalarının para cezasına çevrilmesi talebiyle bozulan karara Güner, Küçük ve Ünlütürk’ün avukatları karara katıldıklarını belirtti.

Haklarında beraat kararı bozulan Taşkın Oruç, Özcan Güneyoğlu, Vedat Küçükbükücü ve Ali İhsan Kekik avukatları ise müvekkillerinin üstlerine düşeni yerine getirdiği ifade ederek bozma kararına uyulmamasını, bilirkişi raporlarında kusurlu bulunmadıklarını söyleyerek bozma kararına uyulmamasını istedi.

Ölen madenci yakınlarının avukatları ise sanıkların hapis cezası alması gerektiğini, para cezası açısından bozmaya katılmadıklarını ancak beraatlerinin iptali yönünden ise katıldıklarını söyledi. Mahkeme bozma kararına uyma yönünde karar vererek yargılamaya devam etti.

SAVCI, 15 YILA KADAR CEZA İSTEDİ

Savcı, sanıklar hakkında 30 işçinin ölümü 11 işçinin yaralanmasına sebep oldukları gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

ÖLEN MADENCİNİN EŞİ: CANIMIN PARASI MI OLUR?

Duruşmada söz alan, ölen Şeref Akdoğanın eşi Nezahat Akdoğan, Para cezası ödenecekse ben ödeyeyim, eşimi geri versinler. Canımın parası mı olur? Parayı ben ödeyeyim bunlar hapis yatsın ben doymadım eşime kara toprak doyuyor. En ağır hapis cezasını alsınlar ifadelerini kullandı.

Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilerek ertelendi.

Adliye çıkışında gazetecilere konuşan ölen işçilerden Erdem Alkin’in ablası Dilek Aslan sanıkları suçlayarak, “30 madenci yerin altında mühendislerde belki suç vardır. Ama mühendisler cezaevinde. Adamlar 13 senedir dışarda geziyorlar. Benim kardeşim daha bir kere sırtına takım elbise giymedi. Evlenmedi. Benim 22 yaşındaki kardeşim yerin altında. Onlar takım elbise ile adliyeye geliyor. Mühendisler tamam onlar da cezasını çekecek. O zaman mühendisler de onların emir kulu olduğu için mühendisler çıkacak onlar girecek ama onlar ömür boyu, ölene kadar içeride çürüyecekler” diye konuştu.

Madenci yakınları duruşma çıkışında fenalık geçirdi. (DHA)

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