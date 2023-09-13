Maden ocağında göçük: Mahsur kalan madenciler var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.Göçük ihbarı sonrası polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. (AA)