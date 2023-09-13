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Maden ocağında göçük: Mahsur kalan madenciler var

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.Göçük ihbarı sonrası polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yayınlanma: 15:29 - 13 Eylül 2023 Güncellenme:
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. (AA)

AFAD maden Polis Sağlık Türkiye Zonguldak
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