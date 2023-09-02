Madenciler açlık grevine başladı

Eskişehir'de kesilen maaşları ile aylardır ödenmeyen alacakları nedeniyle geçtiğimiz gün kendilerini madene kapatarak eyleme başlayan 165 maden işçisinin direnişi sürüyor. 48 saattir madende kalarak haklarının ödenmesini isteyen işçiler, aynı zamanda açlık grevine de başladı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde, 9 aydır ödenmeyen kıdem tazminatları nedeniyle geçtiğimiz gün kendilerini madene kapatan, Yunus Emre Termik Santrali'ni işleten Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan 165 maden işçisinin eylemi sürüyor.

Maden işçilerinin haklarının ödenmesi amacıyla başlattığı yer altındaki bekleyişleri sürerken, aynı zamanda açlık grevine de başlandı.

“SONUNA KADAR EYLEMİ DEVAM ETTİRECEĞİZ”

2022 yılı Aralık ayında şirketin TMSF'den Yıldızlar Holdinge bağlı Doruk Madenciliğe devrolduğunu belirten maden işçilerinden Sinan Koçak, madende yaptıkları eylemden çektikleri görüntü ile seslerini duyurmaya çalıştı.

Madende açlık grevi başlatan işçiler “Sesimizi duyan var mı” diye seslendi. Şirketin devrinden sonra 250 kişinin ücretsiz izine çıkartıldığını belirten Koçak şunları söyledi:

*Geriye kalan arkadaşlarımız ise maaşlarını düzenli ve zamanında alamadılar. Bu süreçte bu ücretsiz izin sürecine dayanamayıp işten ayrılan arkadaşlarımıza da vadedilen kıdem tazminatları ödenmedi.

*O günden bugüne kadar bizler bu şartlara katlandık. 7'nci ve 8'inci ayın maaşları bize bildirim yapılmaksızın yerüstü sigortası ve yerüstü maaşı olarak yatırılmış durumdadır. Bu noktada bizler sendikamız öncülüğünde yönetime başvurduk, sendikamız birçok görüşmeler yaptı.

*Fakat olumlu neticeler alınmamıştır. Pazartesi gününden itibaren işimizi aksatmadan vardiyalarımıza gelerek vardiya sonlarında evlerimize gitmek yerine oturma eylemi yaprak hak aramaya başladık.

*Bundan da bir netice alamadığımız için sendikamız öncülüğünde yeraltında eylem kararı alınmıştır. Bu karara uyarak bizler de haklarımızı alabilmek için sonuna kadar bu eylemi devam ettirmeyi düşünüyoruz.

*Bu eyleme çıktıktan sonra bize 170 işçiyi ücretsiz izne çıkaracaklarını belirttiler. Oluşturdukları listeyi bizlere gösterdiler.

*Bizlerin giriş çıkışlarını zaten kapattılar. Bu durumda bizler hakkımız olan kıdem tazminatlarımızı, sendikal haklarımızı, 7'nci ve 8'inci ayda yerüstü yatan ve yatırılacağı söylenen maaşlarımızın bizlere yer altına göre ödenmelerini talep ediyoruz.

RAHATSIZLANAN 2 İŞÇİ MADENDEN ÇIKTI

Doruk Madencilik’e ait kömür ocağında kendilerini madene kapatan işçilerinden 2’si, rahatsızlandıkları için dışarı dışarı çıktı.

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