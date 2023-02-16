Madenciler, domuz damı tekniğiyle arama kurtarma çalışmalarına damga vurdu

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) görevli yaklaşık 4 bin madenci deprem bölgesine geç sevk edilmelerine rağmen, arama kurtarma çalışmalarına damga vurdu. Deprem bölgesine yayılan madenciler girilmez denilen enkazlara kendilerine özgü tekniklerle girip onlarca can kurtarmayı başardı.

İsmail AKDUMAN

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde 35 binden fazla insan hayatını kaybederken, 100 binden fazla insanda yaralandı. 10 ilde etkili olan depremde binlerce bina ya yıkıldı ya da büyük hasar alarak oturulmaz hale geldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için başlatılan çalışmalar halen daha sürerken, TTK'da çalışan madencilerin bölgeye geç gönderilmesi ise tartışma konusu oldu.

CHP'Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ilk depremden yaklaşık 4 saat sonra sosyal medya hesabından TTK'da görevli 12 kişilik arama kurtarma ekibinin yola çıktığını ancak 400-500 kişilik ekibin de hazır olduğunu duyurdu. Ekiplerin bölgeye hızlı ulaşması için uçak gerektiğini belirterek tepki gösteren Yavuzyılmaz, 3 saat sonra bölgeye giden madenci sayısının 85 olduğunu belirtti. Ardından kendisi de bölgeye giden Yavuzyılmaz, madencilerin sivil veya askeri uçakla acilen gönderilmesi gerektiğini yenileyerek, “Türkiye Taşkömürü Kurumundaki 500 arama kurtarmacıdan şu ana kadar sadece 85'i yola çıkarıldı.

Bu kurtarma ekiplerinin harekete geçebilmesi için AFAD'ın resmi talebi ve onayı gerekiyor. Madenciler hazır, AFAD neyi bekliyor? Zaman daralıyor!” İfadelerini kullandı. Deniz Yavuzyılmaz yaklaşık 40 saat sonra da madencilerden bölgeye giden ekiplerin çalışmaya başladığını açıkladı. İlerleyen günlerde ise çeşitli illerden gelen madencilerin sayısı 4 bini buldu.

GİRİLMEZ DENİLEN ENKAZLARA GİRDİLER

100 civarında ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri, AFAD, İtfaiyeciler, gönüllüler ile birlikte çalışamaya başlayan madenciler, girilemez denilen enkazlara canlarını hiçe sayarak girmeyi başardı. Yer altında ve göçük anında çalışma tecrübesi olan madenciler, kendilerine özgü “Domuz damı” denilen tahkimat şekliyle enkazlara girip, hem kendilerinin hem de diğer kurtarma ekiplerine sağlam ve güvenli çalışma alanı yaptı. Onlarca canın kurtarılmasında başrol oynadı.

“DOMUZ DAMI MADENCİLERİN SIK KULLANDIĞI BİR TEKNİK”

Deprem bölgesinde her enkazda yer alan madencilerin kullandığı “Domuz damı” tahkimat tekniği ise gündem oldu. Yeraltı maden ocaklarında kullanılan bu tahkimat şekli, ağırlıklı olarak sert ağaçtan kare prizmalar şeklinde üst üste dizilerek sabitlenen ve tavanı tutan özel bir teknik olduğunu belirten Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Deprem bölgelerinde madenci arkadaşlarımızın arama kurtarma çalışmalarında kullandığı domuzdamı tahkimatı, madencilerin maden ocaklarında günlük çalışma ortamlarında kullandıkları bir tahkimat tekniğidir.

Madenciler bunu çok iyi bilir. Bu teknikte, uygun boyutta kesilmiş ağaç malzemeler tavan ile taban arasında üst üste dizilerek sıkıştırılır ve tavanın çökmesi engellenerek yaşam koridoru sağlanır. Böylece madenciler ve kurtarma ekipleri güvenli bir ortamda çalışmış olurlar” dedi.

Öte yandan deprem bölgesinde görev yapan madenciler de yavaş yavaş memleketlerine dönmeye başladı.

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