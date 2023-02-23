Madencilerden Aleyna’ya ziyaret

Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde Aleyna Ölmez'i (17) enkaz altından çıkaran madenciler, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerin yıkıma yol açtığı 10 ilde arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilerden Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) çalışanları enkaz altından onlarca canı kurtardı.

ALEYNA’YI ZİYARET ETTİLER

Kahramanmaraş’taki Atabey Apartmanı’nın enkazında mucizeyi gerçekleştiren madenciler, depremden 248 saat sonra kurtardıkları Aleyna Ölmez’i, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ziyaret etti.

Ziyarete, arama kurtarma ekibinin yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Benli de katıldı.

“İNSANİ FONKSİYONLARI GAYET YERİNDE”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aleyna’nın sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi;

*Bugün hastanemize kabulünün 7’inci günü ve sağlığına hızlı bir şekilde kavuşuyor. Çok ciddi bir problemi yok. Normal insani fonksiyonları gayet yerinde.

*Bugün çok duygusal bir buluşmaya şahitlik ettik. Aleyna’yı Kahramanmaraş’ta enkaz altından çıkaran KİAŞ arama kurtarma ekibiyle Aleyna’yı buluşturduk.

*Kısa; ama çok duygulu bir buluşma oldu. Madenci kardeşlerimiz Aleyna için çiçek yaptırmışlar. Aleyna da onlar için bir plaket hazırlanmasını bizden rica etmişti.

*Biz de hazırladık ve karşılıklı olarak teşekkürlerini ilettiler. Aleyna, kendisini enkaz altından kurtarılması için gösterilen çabaya minnettar.

“O GURUR HALA DEVAM EDİYOR”

Arama kurtarma ekibi lideri Serdar Erman Kütükçü, Aleyna’yı sağlıklı ve mutlu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini söyleyerek, “Psikolojik olarak zor bir süreçten geçiyoruz; ama Aleyna’yı böyle gördükten sonra tekrar daha güçlü şekilde hayata tutunmaya devam edeceğiz. 6 gün süreyle enkazın başındaydık. Aleyna’nın bulunduğu enkazda 8 ila 10 kişilik bir ekiple çalışmamıza devam ediyorduk. Kepçelerle beton blokları kaldırıp altında canlı arıyorduk. Aleyna’nın ayaklarını gördük ilk harekette. Ondan sonra Aleyna’yı kurtarmak için ambulans çağırdık. O mutluluk, o gurur hala devam ediyor bizde” diye konuştu.

Madenci Hüseyin Toksöz, “Aleyna’yı ilk gören bendim. O anda her şey durmuştu zaten. Diğer çalışan arkadaşları durdurmak için seslendim ve Murat arkadaşımızı Aleyna’nın yanına gönderdim” dedi.

“YANINA UÇARAK GİTTİK RESMEN”

Ekibin diğer üyesi Murat Karaman da kurtarma anlarını şöyle anlattı:

“Aleyna’nın yanına gidip nefes aldığını görünce inanılmaz derecede mutlu olduk. Gerçekten içimiz içimize sığmadı. Rampa bir bölgedeydi ve saniyeler içinde nasıl yanına gittiğimizi bile hatırlamıyorum. Uçarak gittik resmen. Amirimle göz göze geldiğimizde sevinç gözyaşları akar gibi odu. Bugün de Aleyna’nın yüzünün güldüğünü gördüğümüz için inanılmaz derecede mutluyuz.” (DHA)

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