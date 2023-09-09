Madımak katliamının sanığı 22 kişi nerede?

SÖZCÜ’ye konuşan Şenal Sarıhan “35 sanıktan 9’u kaçak İçerde kaç kişi var, muamma. 22 kişiyle ilgili bilgi yok” dedi.

Veli TOPRAK

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SİVAS'ta Madımak Oteli'nin yakılarak 37 kişinin öldürülmesinin üzerinden 2 Temmuz'da 30 yıl geçti. Ancak katliamla ilgili cezaevinde bulunan sanık sayısı belli değil. 3 kişinin yargılanmasının devam ettiği davanın 14 Eylül'deki duruşması öncesinde Avukat Şenal Sarıhan'dan dikkat çeken açıklama geldi. SÖZCÜ'ye konuşan Sarıhan, 35 sanıktan 33'üne idam cezası verildiğini, sonra müebbete çevrildiğini söyledi ve şöyle devam etti:

‘HEP KORUNDULAR'

“Bunlardan 9'u halen yurtdışında kaçak. Almanya, DGM-idam cezası gibi gerekçelerle iade etmedi. Ceza alanlardan 22 kişinin tutuklu olması lazım. Ancak onlarla ilgili başvurularımıza cevap verilmiyor. Milletvekili iken de cevap alamadım. İçeride kaç kişinin olduğu muamma. Bunlar hep korundu. Şevket Kazan bunları içeride iken ziyaret etti, sonra Adalet Bakanı oldu. Katliama karışanların insanlığa karşı işlenen suç işlediğini söylüyoruz. Bu durumda zamanaşımı uygulanmayacak.”

İKİ HÜKÜMLÜYE AF GELDİ

2 Temmuz 1993 yılında Madımak Oteli'nin yakılması davasında 35 sanıktan 33'üne ceza verildi. Hükümlülerden Ahmet Turan Kılıç 3 yıl önce, Hayrettin Gül de bu hafta sağlık gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi.