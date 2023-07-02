Madımak’ın acısı 30 yıldır unutulmadı

Pir Sultan Abdal şenliklerine katılmak için Sivas'a giden 33 aydın ve sanatçı ile 2 otel çalışanının 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülmesinin yıl dönümünde siyasiler başta olmak üzere pek çok kişi, kurum ve kuruluş ‘unutMADIMAKlımda’ etiketiyle paylaşım yaptı.

Orhan BOZKURT

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Sivas katliamının 30'uncu yıl dönümünde siyasiler başta olmak üzere pek çok kişi, kurum ve kuruluş ‘unutMADIMAKlımda' etiketiyle paylaşım yaptı. Madımak’ın unutulmadığı, acının hala taze olduğu, yaranın küllenmediği, adaletin tam anlamıyla sağlanmadığı dile getirilen ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların bazıları şöyle:

KILIÇDAROĞLU: YÜREĞİMİZDE 30 YILDIR SÖNMEYEN ATEŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kendimi her 2 Temmuz’da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan Sivas Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum. Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda”

İYİ PARTİ: RAHMETLE ANIYORUZ

İYİ Parti: “Susan akılları, kararan vicdanları, kül olan insanlığı; #unutMADIMAKlımda. 2 Temmuz 1993’te, Madımak Oteli’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun…”

CHP'Lİ ÖZEL: MÜZE OLANA KADAR ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRECEK

CHP Grup Başkanı Özgür Özel: “Yakın tarihimizin en utanç dolu günü olan 2 Temmuz 1993’ün 30’uncu yıl dönümünde yaşamını yitiren canlarımızı saygıyla anıyorum. Ailelerin acısı dinene, Madımak utanç müzesi olana kadar adalet arayışımız sürecek.”

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: “Madımak'ta 35 insanımızın yakılarak katledilmesinin üzerinden 30 yıl geçti. Adalet, bu yangını söndüremedi. Yüreklerimiz kavrulmaya devam ediyor. Madımak'ta yitirdiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz.”

CHP'Lİ KARACA: MADIMAK'TA ATEŞ SÖNMEDİ

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca: “2 Temmuz 1993'ün üzerinden bugün tam 30 yıl geçti. Adalet yerini buldu mu? Acılara merhem olundu mu? Suçu olanlar cezasını çekti mi? Toplumun yüreği soğudu mu? Yürekler hala korsa, adaletin terazisi kaymışsa, suçlular cezasız, yaralar açık kaldıysa, Madımak'ta ateş sönmedi, yanmaya devam ediyor demektir. Ne unuturuz ne de unuttururuz. Asla da unutmayacağız.”

CHP'Lİ BAŞARIR: İNSANLIK KATLİAMI YAŞANDI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: “Sıvası dökülmüş kahpe bir duvar gibi, Sivas'ı dökülmüş bir Türkiye kaldı içimizde… 2 Temmuz 1993 günü Madımak'ta bir insanlık katliamı yaşandı ve insanlar diri diri yakıldı! Hiç unutmam, Hiç unutamam! Bu ülkede aydınların yakıldığını hiç unutma!”

İMAMOĞLU: HER DAİM MÜCADELE EDECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “2 Temmuz 1993'te Sivas'taki katliamda yitirdiğimiz canları rahmet ve özlemle anıyorum. Sazında, sözünde, kaleminde hep sevgi olan o güzel insanları hiç unutmadık. Nefretten, ayrımcılıktan beslenenlerle her daim mücadele edeceğiz.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Sivas Katliamında yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum.”

TUNÇ SOYER: UÇAMIYOR BİR DAHA ATEŞE KONAN KUŞLAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: “Uçamıyor bir daha ateşe konan kuşlar. Uçarlarsa konacak yer bulamıyorlar. Masum insanlarımızın katledildiği günden beri, bir kanadımız kırık… Adalet tecelli ettiği gün, bir kuş kanatlanacak gökyüzüne. Madımak'ta kaybettiğimiz 35 canımız için uçacak.”

DP'Lİ ENGİNYURT: KAVGA, KİN, NEFRET SON BULSUN

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt: “Alevi-Sünni, Türk-Kürt diye kavganın olmadığı bir Türkiye istiyoruz. 2 Temmuz Madımak, hala yüreklerde kanayan bir yara. Ölenlerin ruhu şad olsun. Kavga, kin, nefret son bulsun.”

TTB ŞİİR İLE ANDI

Türk Tabipleri Birliği: “Sivas’ta katledilen aydınları, ‘Sen bu şiiri okurken ben belki başka bir şehirde ölürüm' diyen, katliamda yitirdiğimiz TTB üyesi şair Dr. Behçet Aysan'ın ölümü tanımlayan dizeleriyle anıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız.” Şiir şöyle: Çünkü beyaz bir gemidir ölüm/siyah denizlerin hep çağırdığı batık bir gemi/sönmüş yıldızlar gibidir/yitik adreslere benzer ölüm/yanık otlar gibi/sen bu şiiri okurken/ben belki başka şehirde ölürüm.

Türkiye Barolar Birliği: “Sivas Katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyoruz. Bundan 30 yıl önce, 2 Temmuz 1993’te, Sivas’ta kaybettiğimiz canları rahmet, saygı ve özlemle anarken, Madımak Oteli’nin yakılarak 33 insanımızın göz göre göre katledilmesinin bir insanlık suçu olduğunu ve üzerinden kaç 30 yıl geçerse geçsin zaman aşımına uğratılamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Madımak yangınının söndürülmesinin ve yeni insanlık suçlarının önlenmesinin yolu, hukuk devletinin işletilmesinden ve cezasızlık politikasının sonlandırılmasından geçmektedir. Adalet arayışının yanında durmaya, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğiz.”

ADD: SİVAS'A DÜŞÜRÜLMÜŞ KAPKARA BİR CEHALET LEKESİDİR MADIMAK

Atatürkçü Düşünce Derneği: “‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, dalâlettir, cehalettir. Atatürk.' Milli Mücadele ateşinin yakıldığı Sivas'a düşürülmüş kapkara bir cehalet lekesidir Madımak. Anılarına saygıyla.”

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: “2 Temmuz 1993, insanlığın öldüğü, insani değerlerin yakıldığı tarihtir. Vicdanların yandığı tarihtir. Aklın sustuğu tarihtir. Türkiye'nin birlik ve beraberliğine saldırıldığı tarihtir. Toplumu ayrıştırmanın nelere yol açtığının en acı örneğinin yaşandığı tarihtir. 2 Temmuz 1993, 30 yıldır içimizde yanan bir kordur. Geçmeyen yaradır. Derin bir sızıdır. Halkımızı üzüntüye, acıya boğan ve vicdanları yaralayan Madımak Katliamında kaybettiğimiz 33 canı saygıyla ve rahmetle anıyor ve aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum.”

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