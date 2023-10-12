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Mağazaya kurşun yağdırdılar, patron öldü, çalışanı yaralandı

Adana'da bir giyim mağazasına motosikletle gelen 2 kişi mağazayı yaylım ateşine tuttu. Silahlı saldırıda iş yeri sahibi Mehmet Ulaş (45) hayatını kaybetti, çalışanı Can Tarım (40) yaralandı.

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Mağazaya kurşun yağdırdılar, patron öldü, çalışanı yaralandı

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ne saat 14.00 sıralarında gelen motosikletli ve kasklı 2 kişi, Mehmet Ulaş’a ait giyim mağazasına tabancalarla peş peşe ateş açtı.

Motosikletten inip yalım ateşine tuttular

Bu sırada dükkan önünde duran Ulaş ile çalışanı Can Tarım, içeri kaçtı. Motosikletten inen şüpheliler, saldırıya içeride de devam etti.

 

Mağaza çevresinden 28 boş kovan toplandı

Kurşunların hedefi olan Ulaş ile Tarım yaralandı, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Esnaf, kıyafetlerini çıkarıp, yaralılara tampon yaptı.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Ulaş yakındaki özel bir hastaneye, Tarım ise Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan mağaza sahibi yaşamını yitirdi

Tedaviye alınan Ulaş, kurtarılamadı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, polis olay yerinde 28 boş kovan buldu. (DHA)

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