Mağdurlardan zorla çek-senet almışlar: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara ve Kayseri’de tefecilik suçunu işleyenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüphelinin tutuklandığını ve 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

’30 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ’

Tefecilere karşı kararlı bir mücadele yürüttüklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti: “Bu suç örgütleri, mağdurlardan zorla senet ve çek aldıkları, icra takibi başlatarak mal varlıklarını ele geçirdikleri, yüksek faiz karşılığında verilen parayı tahsil etmek için baskı ve tehdit uyguladıkları bir dizi suç işliyorlar. 93 ayrı tefecilik olayında 107 mağdurdan yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde etmişlerdir. Ayrıca, tefeciler mağdurların ödeme güvenirliğini sorgulayarak birbirlerine yönlendirip kendi alacaklarını başka tefecilere devretmektedirler.”

Operasyonlar sırasında 15 ikamet ve 2 iş yerinde aramalar yapıldığını ve birçok senet ile dokümanın ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, operasyonları düzenleyen polisleri tebrik ederek, “Tefeciler gibi organize suç örgütleri de yakalanacaktır. Suç işleyenler karşısında adalet yerini bulacaktır” dedi. (AA)