Mahkeme İmamoğlu’na verilen beraat kararının gerekçesini açıkladı
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik konuşması nedeniyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beraat etti. Beraat kararının gerekçesinde, İmamoğlu'nun sözlerinin mevcut iktidara yönelik siyasi eleştiri niteliğinde olduğu belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik konuşması nedeniyle “kamu görevlisine alenen hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.
Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun “hakaret” suçunu işlemediğinin anlaşıldığını belirterek, beraat kararına hükmetti.
Dosya üzerinden karar veren mahkeme, İmamoğlu'na verilen beraat kararının gerekçesini de açıkladı. Gerekçede, konuşmanın tamamı incelendiğinde, söylenen sözlerin müşteki Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik olmadığı, İmamoğlu'nun konuşmasında müşteki Yazıcı tarafından Büyüyükşehir Belediye Başkanlığına ait paraların çalındığını ifade etmediği kaydedildi.
MAHKEME ‘SİYASİ ELEŞTİRİ' DEDİ
Mahkeme, “çalmak” sözcüğünün “hırsızlık yapmak” anlamında kullanılmadığını, mevcut iktidara yönelik siyasi eleştiri niteliğinde olduğu belirtildi. Bu gerekçelerle İmamoğlu'nun müşteki Şadi Yazıcı'ya hakaret etmediğinin anlaşıldığı ifade edilerek, beraat kararına hükmedildiği kaydedildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun, “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı siyasi yasak olarak bilinen 53. maddesinin uygulanması da talep edildi.