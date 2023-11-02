Mahkeme kararını yok saydı, 5 personeli ikinci kez sürgün etti

Sağlık Emekçi Sendikası (SES) Tunceli Şubesi'nin 21 Aralık 2022 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde yaşanan baskı, mobbing ve sürgünlere dair yaptığı açıklamanın ardından 5 sendika üyesi naklen atama yöntemi ile merkezden Pertek ilçesine sürgün edildi. Sürgün kararı mahkemeden döndü. Ancak müdür sürgünden vazgeçmedi. Sendika üyesi çalışanlarını bu kez Pülümür'e sürgün etti.

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Tunceli'de 3 psikolog, 1 çocuk eğiticisi ve 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni sosyal hizmet çalışanı eski görev yerlerine dönmesi için Erzincan İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme sürgün edilen çalışanların eski görev yerlerine iade edilmesi kararı verdi. Kararın ardından İl Müdürü Ali Ekber Yurt, Pülümür ilçesine Sosyal Hizmet Merkezi'ni açarak 5 çalışanı oraya sürgün ettirdi.

MAHKEME SÜRGÜNÜ HUKUKSUZ BULDU AMA…

Kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı’nda toplanan SES Tunceli Şubesi üyeleri açıklama yaptı.

Dört SES üyesinin haksız bir şekilde sürgün edilmesine yapılan itirazın kabul edilmesine rağmen il müdürü tarafından bu seferde Pülümür Sosyal Hizmet Merkezi’ne sürgün edildiğini belirtere Şube Başkanı Kahraman Yürük şöyle konuştu:

“Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Pertek Sosyal Hizmet Merkezine haksızca sürgün edilen 4 üyemiz ve İl Müdürlüğüne sürgün edilen 1 yöneticimizin atamaları Erzincan İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Akabinde İl Müdürü Ali Ekber Yurt tarafından davayı kazanan üyelerimizi tekrar sürgün etmek için Pülümür Sosyal Hizmet Merkezi açılmış, çoğu daha önce Pertek ilçesine sürgün edilen 5 üyemizi bu sefer hukuksuzca Pülümür ilçesine sürgün etmiştir. Pülümür ilçesine sürgün edilen sosyal hizmet çalışanı 5 üyemiz hakkında da Erzincan İdare Mahkemesi tarafından 18.10.2023 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Adli makamlarca verilen kararlar gösteriyor ki, Ali Ekber Yurt, sendikalı arkadaşlarımızı haklarını aramaları gerekçeleriyle cezalandırmaya, hiçbir hizmet önceliği ve hakkaniyet gözetmeden üyelerimize baskı ve mobbing uygulamaya devam etmektedir,”

“İL MÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU”

İl müdürü Ali Ekber Yurt'un sosyal hizmet personellerine karşı hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını belirten Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pülümür Sosyal Hizmet Merkezi için halihazırda Merkez'e gidiş geliş yapan kurum aracının, kurum çalışanları tarafından kullanılması nedeniyle il müdürünün çalışanlarına yönelik saldırganca davranışlarda bulunması kabul edilemez.

İl Müdürünün giderek artan ve şiddet içeren tutumlarına yönelik araçta bulunan kurum çalışanı 4 üyemiz il müdürünün yollarını kesmesi ve saldırgan tutumları karşısında Nazımiye Jandarma Karakoluna suç duyurusunda bulunmuş, 2 üyemiz ise il müdürünün hakaret ve aşağılamalarına karşı 6284 sayılı kanuna istinaden önleyici tedbir talebinde bulunmuşlardır.

Bu kötü muamelenin sosyal hizmet emekçilerine reva görülmesi ,tehdit, mobbing ve sürgün politikalarını benimseyen liyakatsiz, kabadayı il müdürünün bunca hukuksuzluğa rağmen o koltukta oturmasını bizler kabul etmiyoruz.

Üyelerimize yapılan bu kötü muamelenin ve tutumların yasal süreçlerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Liyakatsiz idareciler er geç gidecek ve bizler haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı ses olup sendikal dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz.”