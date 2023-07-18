Mahkemeden RTÜK’ün Tele 1 cezasına durdurma

Ankara 4. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün Tele 1 TV’ye yönelik yayın durdurma cezası hakkında oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemeden durdurma kararı çıkmasa idi Tele 1’in ekranları bu geceden itibaren yedi gün kararacaktı.

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Tele 1, RTÜK'ün bu kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, Tele 1'in başvurusunu oybirliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdurdu. Mahkeme, RTÜK'e 30 günlük savunma süresi verdi.

Ankara 4 İdare Mahkemesi'nin bugün aldığı karar şöyle:

“Dava konusu işlemin yayının durdurulmasına ilişkin kısmının uygulanması halinde etkisi tükenecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar yıkıma ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, idari para cezasına ilişkin kısmı yönünden, olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten veya savunma ve cevap verme süresi geçtikten sonra incelenmesine, ara karar gereğinin yerine getirilmesinin yasal zorunluluk olduğunun davalı idareye bildirilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20. ve 27. maddesinin 5. fıkrası gereğince savunma ve ara kararı süresinin otuz (30) gün olarak belirlenmesine, 17/07/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

24 TEMMUZ’A KADAR KAPATILACAKTI

Mahkeme, RTÜK’ün kararını onaylamış olsaydı Tele 1, bu gece yarısından itibaren 24 Temmuz'a kadar yayın yapamayacaktı. (AA)

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