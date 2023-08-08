Mahkemeler “Dur” dedi AKP’li başkan durmadı

Samsun’da Mustafa Demir’in ‘Yaptım oldu projeleri’ne 30 dava açıldı, 24’ünü kaybetti ama yola devam ediyor. 6 dava sürüyor.

İsmail AKDUMAN

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AKP'li Mustafa Demir, 31 Mart seçimleri öncesinde meydanlarda belediye başkanı olması halinde “Kenti ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

Ancak koltuğa oturduktan sonra vaadini unuttu. Demir, meclisten çıkardığı kararlarla “Ben yaptım oldu projeleri”ni, kentin sivil toplum örgütleri, kent planlamacıları ya da uzmanların görüşlerini almadan hayata geçirmeye başladı. Demir'in 21 projesi, “halkın kullanım alanı parkların imara açılıp binalar yapılması”, “ayrıcalıklı imar hakkı tanınması” gibi iddialarla Samsun Mimarlar Odası tarafından yargıya taşındı.

‘KENDİ BİLDİĞİNİ OKUDU'

Başkan Demir açılan 30 davanın 24'ünü kaybetti ancak mahkeme kararlarını hiçe sayarak projelerinin çoğunluğunu tamamladı. Mimar Odası Kent İzleme Komitesi üyesi İsak Memişoğlu, bir mimarın belediye başkanı olmasının kent için bir umut olarak gördüklerini, ancak kısa sürede yanıldıklarını söyledi.

Memişoğlu, “Demir ortak aklı hiç bir zaman kullanmadı. Kendi bildiği doğrular noktasında hareket etti. Meclise getirdiği proje adı altındaki yatırımların büyük bir bölümünün hukuka uygun olmadığını gördük. Uyardık, davalar açtık. Ama hukukun verdiği kararlara aykırı davranarak icraatlarına devam etti” dedi.

3 DAVA DAHA AÇILACAK

Dava açılan projeler içinde parktaki ağaçlar kesilerek yapılan ilçe garajı, Kent Yönetim Merkezi, Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe, Millet Bahçesi, Kurupelit Yat Limanı satışı, benzinlik ile Sümbül Konağı var.

Memişoğlu, “Geçen ay belediye meclisinin kabul ettiği ama hukuka aykırı bulduğumuz 3 karar için de dava açacağız” diye konuştu.