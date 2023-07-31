Mahkemenin durdurma kararına rağmen stadyum yıkılıyor

Ordu'da yeni stadyum yapıldıktan sonra 19 Eylül Stadyumu yıkılarak yerine millet bahçesi yapılmasına, alanda kahvehanesi olan bir vatandaş dava açtı. Mahkeme yıkımın durdurulmasına karar verdi. Ancak, ihaleyi alan şirket mahkemenin kararına rağmen yıkıma devam ettiği ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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Durugöl Mahallesi’nde 90 bin metrekare alan üzerine yapılan Yeni Ordu Stadı 2021 yılında hizmete açıldıktan sonra kent merkezinde bulunan 19 Eylül Stadyumu yıkılarak yerine millet bahçesi yapılacağı belirtilmişti.

Nisan ayında yıkım ihalesi yapılan stadın altında bulunan kahvehane sahibi olayı yargıya taşıdı. Ordu İdare Mahkemesi’nde dava devam ederken Mayıs ayında yıkım başladı. 14 Haziran günü ise mahkeme yürütmenin durdurulmasına yani, stadın yıkımının sonlandırılmasına karar verdi.

Valiliğin itirazı sonucunda dosya Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi, oy birliğiyle valiliğin itirazını reddedilmesine karar vererek, yıkımın hukuksuz olduğuna karar verdi.

“MAHKEME KARARINA RAĞMEN YIKIMIN DEVAM EDİYOR”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, mahkeme kararına yıkım çalışmasının devam ettiğini yerinde tespit etti. Yapılan yıkımın hukuksuz olduğunu dile getiren Adıgüzel, “Şu anda yapılan her şey hukuksuz. Elimde Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı var. Daha önceden de Ordu İdare Mahkemesi’nin burayla ilgili kararı var. Buranın yıkımının yasalara uygun olmadığı konusunda. Sonra valilik ısrar etti Samsun Bölge İdare’ye gitti ve mahkeme oy birliği ile buranın yıkımının kanuna uygun olmadığına, durdurulmasına karar verdi.

Anayasada yazdığına göre Türkiye bir hukuk devletidir. Ancak mahkeme kararını tanımayan bir vilayet ve bir bürokrasi var. Mahkeme buradaki yıkımın hukuka uygun olmadığını söylediği halde iş makineleri çalışmaya devam ediyor” dedi. Moloz kaldırma ihalesinin de adrese teslim yapıldığını ileri süren Adıgüzel, yıkım çalışması sırasında çevre güvenliği alınmadığına dikkat çekerek, “Burada hukuksuz işleme imza atan herkes bunun hesabını verecek” ifadelerini kullandı.

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