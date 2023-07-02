Makilik alanda yangın çıktı, alevler evleri tehdit etti

Muğla'nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangın korku yarattı. Vatandaşlar, itfaiye ve orman ekiplerin müdahale ettiği yangının bazı evleri tehdit ettiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı 19 Mayıs Bulvarı Suçum Mahallesi'ndeki makilik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına önce vatandaşlar çalı çırpı, kazma ve küreklerle müdahale etti. Ardından bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının bazı evlere yaklaşması ve tehdit etmesi nedeniyle korku yaşandı. Yangının söndürülmesi için 6 arazöz ve 30 orman işçisinin müdahaleyi sürdürdüğü, gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

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