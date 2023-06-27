Malatya’da kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kayseri-Malatya kara yolu Medişeyh mevkiinde Y.T. (44) idaresindeki otomobil ile Ömer Güven (64) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma. sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Y.T, E.T, Y.T, N.T, Z.T, E.T ile Ömer Güven ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı Güven, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)