Malatya Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Malatya’da, 13 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü! Malatya ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Malatya seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Malatya'nın 13 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 530.714 seçmen sayısı bulunuyor.
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Önceki (2018) seçimde Malatya’da ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%53,2
|2018
|CHP
|%16,6
|2018
|HDP
|%6,7
|2018
|MHP
|%16,1
|2018