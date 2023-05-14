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Malatya Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Malatya’da, 13 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü! Malatya ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.

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Malatya Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Malatya seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Malatya'nın 13 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 530.714 seçmen sayısı bulunuyor.

MALATYA SEÇİM SONUÇLARI 2023 TIKLAYINIZ

SEÇİM SONUÇLARI 2023 TIKLAYINIZ 

Önceki (2018) seçimde Malatya’da ne oldu?

PARTİOY ORANIYIL
AK Parti%53,22018
CHP%16,62018
HDP%6,72018
MHP%16,12018

İstanbul Seçim Sonuçları 2023

Ankara Seçim Sonuçları 2023

İzmir Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

AKP Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023  

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