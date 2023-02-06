Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı boşaltılacak

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Sultansuyu Barajı'nın, tedbiren kademeli olarak boşaltılacağını bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Valilikten yapılan açıklamada, DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından baraj ve göletlerin kontrol edildiği belirtildi.

Bu kapsamda bazı tedbirlerin alınacağı kaydedilen açıklamada, “Sultansuyu Barajı, tedbiren kademeli olarak boşaltılacak. Barajın mansap kısmında bulunan vatandaşlarımız tedbirli olsunlar. Diğer barajlarımız için herhangi bir sorun söz konusu değildir.” ifadesi kullanıldı. (AA)

İlginizi Çekebilir Deprem anında tüyleri diken diken eden ses

İlginizi Çekebilir Prof. Dr. Ahmet Ercan: Böyle bir deprem işleyişi görülmedi