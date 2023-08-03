Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler…

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem derinliği 7.04 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının, merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.56’da meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre illerde de kısmen hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

BİR DEPREM DE MUĞLA’DA

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Datça'ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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