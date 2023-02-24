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Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 23:46 - 24 Şubat 2023 Güncellenme:
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Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 23.25’te Malatya’nın Pütürge ilçesinde gerçekleşti.

4.7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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