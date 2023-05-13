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Malatya’da 4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 22.54'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 23:09 - 13 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Malatya’da 4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Malatya’da deprem oldu. Battalgazi ilçesinde saat 22.54’te meydana gelen depremin 4.0 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

AFAD verilerine göre, deprem yerin 7.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, kısa süreli panik yarattı. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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AFAD Boğaziçi Üniversitesi deprem Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler
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