Malatya’da 4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 22.54'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Malatya’da deprem oldu. Battalgazi ilçesinde saat 22.54’te meydana gelen depremin 4.0 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.
AFAD verilerine göre, deprem yerin 7.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem, kısa süreli panik yarattı. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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