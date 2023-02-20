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Malatya’da yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 28’e yükseldi

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 61'e tutuklananların sayısı 28'e yükseldi.

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Malatya’da yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 28’e yükseldi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 66 şüpheliden 61’i gözaltına alındı.

9 KİŞİ SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 23’ü adli kontrol şartıyla, 9’u ise savcılık soruşturmalarının ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki bir kişinin işlemleri ise sürüyor.

Kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 40 şüpheli gözaltına alınmış, 13 zanlı da tutuklanmıştı. (AA)

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