Malatyalı depremzede: Her şeyimizi aldınız, bizi enkazın altına koydunuz

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7-7,6 depremlerinden 14 gün geçmesine rağmen depremzedelerin sorunları çözülmedi. Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan depremzede Serdar Akkoyun, Büyükşehir Yasası'yla beldelerinin mahalleye çevrildiğini belirterek, “Büyük oldunuz, maaşları büyük büyük aldınız, çöp vergisini aldınız, su vergisini aldınız, her şeyimizi aldınız bizleri enkazın altına koydunuz. Allah’tan korkun!” diyerek tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Kahramanmaraş depreminden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Polatlı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan depremzede Serdar Akkoyun, deprem sonrasında su şebekelerinden arıza olduğunu ve hayvanlarına 500 metredeki çaydan her gün su çektiğini, arızalarla ilgili AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışma yapmadığını söyledi.

“HER ŞEYİMİZİ ALDINIZ BİZİ ENKAZIN ALTINA KOYDUNUZ”

Yaşadığı su arızası sıkıntısını duyurmak için video çeken ve AKP'lilere seslenen Serdar Akkoyun şu ifadeleri kullandı:

* Büyükşehir'in büyük büyük insanları, Malatya'yı büyükşehir yapanlar, belediyemizi elimizden alanlar, şu an dört günden beri içe suyu şebekesinde iki yerde arıza var. Bu arızadan dolayı ben dört günden beri 30 hayvana su çekiyorum. Benim ahırıma bu çay 500 metre. Yine ben çok şanlıyım. 500 metre daha ileri de olanlar ne yapıyorlar? Büyükşehir'in büyük büyük insanları… Gelin de vergisini aldığınız, çöp vergisini aldığınız, içme suyu parasını aldığınız mahallenize bakın.

* Mahalle yaptığınız 70-80 yıllık belediyeleri gelin de kurtarın. Neredesiniz şimdi? Bakın canım acıyor. Yarın daha kötü konuşacağım. Beni burada bağırtmayın. Sizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne veririm. Etmeyin eylemeyin burada öleceğiz. İki su arızası yapılamıyorsa, olmaz olsun o Malatya Büyükşehir Belediyesi. Büyük oldunuz maaşları büyük büyük aldınız, çöp vergisini aldınız, su vergisini aldınız, her şeyimizi aldınız, bizleri enkazın altına koydunuz. Allah'tan korkun.

“BÜYÜKŞEHİR YASASI DEPREMDE ÇÖKMÜŞ DURUMDA”

Büyükşehir yasasıyla belde belediyelerin kapatılmasının yanlış bir karar olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şöyle konuştu:

* Büyükşehir Yasası, depremde çökmüş durumda. Bu yasa çıkarken de söylemiştik, bu beldelerin kapatılması, beldelerin yok edilmesi anlamına geliyor. Depremde de gördük. 70-80 yıllık kapatılan belde belediyelerine büyükşehir ulaşamadı. Depremin 15. Günü, büyükşehir ve devletin gitmediği beldeler var.

* Bugün ölü sayısının artmasının sebeplerinden birisi de bu. Eğer o beldelerin belediyeleri devam etmiş olsaydı, iş makinalarıyla, personelleriyle enkaz altındaki insanlar çıkartılabilirdi. Ayrıca hiçbir hizmet verilmiyor. Çadırından suyuna herkes kendi imkanlarıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Herkes kendi imkanlarıyla kanalizasyonunu, suyunu açtırmaya çalışıyor.

* Elektriğin olmadığı beldeler var olmasına rağmen maalesef orada ilgilenen bir yetkili yok. Bugün beldeler olmuş olsaydı, hiç olmasa belediye başkanları, personeli beldelerin sorunlarıyla ilgilenecekti. Bu hem köyler açısından hem beldeler açısından Büyükşehir Yasasının çöktüğünü gösteriyor. Bu olumsuzların önlenmesi için bu yasanın tekrar değerlendirilmesi lazım.

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