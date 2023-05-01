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Maltepe’de işçilerin 1 Mayıs yürüyüşü başladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlamaların yapılacağı Maltepe miting alanına işçilerin yürüyüşü kortejler halinde başladı.

Sevgim Begüm YAVUZ
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Maltepe’de işçilerin 1 Mayıs yürüyüşü başladı

İstanbul’da 1 Mayıs  Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlanacağı Maltepe Meydanı’na siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin girişleri saat 12.00 itibariyle başladı. Sloganlar atan işçiler, kurulan güvenlik alanlarından geçerek alanlara girdi.

Maltepe miting alanına  İbrahim Kaypakkaya pankartı ile girmek isteyen bir gruba polis müdahale etti.

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