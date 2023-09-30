Maltepe’de şiddetli yağış sonrası cadde ve alt geçit göle döndü
İstanbul Maltepe'de aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve alt geçit göle döndü. Cadde trafiğe kapanırken, bir İETT otobüsü biriken sudan dolayı uzun süre bekledi.
İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi Mezarlık Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle rögarlar yetersiz kaldı. Cadde ve alt geçit, göle dönerek araç trafiğine kapandı. Araçlar bir süre beklemek zorunda kaldı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri göle dönen cadde ve alt geçitte çalışma başlattı.
Caddedeki rögarları temizleyen ekipler, alt geçitte biriken suyu su pompası kullanarak tahliye etmeye çalıştı. (DHA)