Manisa Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Manisa’da, 17 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Manisa ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Manisa seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Manisa'nın 17 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 1.106.161 seçmen sayısı bulunuyor.
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Önceki (2018) seçimde Manisa’da ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%40,1
|2018
|CHP
|%26,4
|2018
|İYİ Parti
|%13,5
|2018
|MHP
|%11,4
|2018