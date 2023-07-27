Manisa’da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yayılıyor…

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ mahallesi civarındaki ormanlık alanda saat 10.55 sıralarında yangın başladı. Orman bölgele müdürlüğüne bağlı ekipler orman yangınını büyümemesi için 3 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz ile müdahale ediyor.

Latif SANSÜR

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Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üstünde seyrettiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 10.55 sıralarından orman yangını çıktı. Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz ve 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alanlara da sıçrayan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin hem karadan hem de havadan yoğun bir çalışma sürdüğü öğrenildi. Ayrıca bölgenin dik yamaçlı olması sebebiyle müdahalenin çoğunlukla havadan yapıldığı öğrenildi. Yangına ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden ve Alaşehir Belediyesi'nden itfaiye ekiplerinin de sev edildiği bilgisine ulaşıldı.

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